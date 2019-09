Stefano Boeri all’Onu: una Grande Muraglia Verde attorno al pianeta (e in Italia)

Pensa che questo progetto possa essere esportato in altre aree del mondo, a partire dall'Europa?

Con il professor Richard Weller della Penn University abbiamo studiato un sistema di corridoi ecologici che si appoggiano alle aree protette esistenti, collegandole tra loro con un gigantesco piano di forestazione. In Europa la Grande muraglia verde parte dalla Spagna, gira attorno alla Francia e poi lungo tutta la penisola italiana prima di continuare verso Est. Nello specifico, il progetto si chiama “Parco Italia” che collega 14 metropoli italiane con corridori verdi attraverso la messa a dimora di 22 milioni di nuovi alberi. Ho proposto al ministro per l'Ambiente Costa e al primo ministro Conte di pensare a un piano di forestazione urbana che coinvolga tutte le aree metropolitane del paese e tutti i Comuni con più di 15 mila persone.

Che cosa dovrebbero fare?

Piantare alberi attorno alle città e nei paesi più grandi e al loro interno con un vero e proprio piano nazionale. Se tutte le città e i comuni sopra i 15 mila abitanti piantassero un albero per ogni persona residente si creerebbe da Nord a Sud dell'Italia una enorme barriera ecologica, una muraglia verde, le cui torri sono le città che generano questa forestazione urbana.

Ci sono città italiane che già hanno aderito a questo progetto?

Il progetto per avere successo deve essere impostato su base nazionale. La striscia verde in Europa parte dalla Spagna, arriva in Italia e continua verso Est. In ogni caso Milano è già pronta. Il 21 novembre in Triennale con il sindaco Giuseppe Sala presenteremo il progetto ForestaMI per piantare 3 milioni di alberi a Milano e nella sua grande area urbana da qui al 2030. La copertura di verde, di alberi della città di Milano oggi è ridicola, siamo all'11% della superficie urbana. Con i 3 milioni di alberi piantati nei prossimi 10 anni la percentuale di alberi di Milano salirà al 20%, alla pari con le altre aree urbane avanzate.

Da Milano poi bisogna continuare lungo lo stivale...

Proprio così se i rappresentanti del governo Conte ne comprendono la portata, in termini di lotta al cambiamento climatico, riduzione della Co2, dei problemi idrogeologici, di consumo di suolo e di sviluppo sostenibile oltreché di tutela del paesaggio, che è la nostra ricchezza.

A Tirana, in Albania, state già seguendo un programma di riforestazione urbana…

Sì con Edy Rama c'è stata una piena sintonia su questo progetto. Lui aveva cominciato negli anni Novanta quando era sindaco, con la fine del comunismo a cercare di cambiare l'aspetto di questa città così grigia e così piena di cemento colorando in modo variopinto le case popolari alla periferia della città. Il progetto di foresta urbana di Tirana è quello di piantare 1 milione di alberi attorno e dentro la città. Nei primi due anni ne hanno piantati già duecentomila. Accanto alla città grigia sta nascendo una grande orbita verde che poi, piano piano, si estenderà fino al centro. Anche al Cairo, in Egitto, stiamo portando avanti un progetto di forestazione urbana simile a quello di Tirana.