Stefano Bollani torna in tv Ha un programma quotidiano in prime time e la coautrice è Valentina Cenni di Angelo Curtolo

Ha un programma quotidiano in prime time e la coautrice è Valentina Cenni

Stefano Bollani ritorna in tv con un programma quotidiano in prime time dal titolo invitante, ”ogni giorno un argomento diverso legato alla musica come pretesto per parlare e fare musica, che è follia e cura insieme”, come lui e la coautrice Valentina Cenni scrivono sul sito.

Dal cuore di Forcella, al Teatro Trianon, al via una bella rassegna fra musica partenopea e arte di oggi; mentre la Scala ci fa ascoltare due capisaldi del Novecento.



Dal 15 dalle 20.20 alle 20.45, su Rai 3 dal lunedì al venerdì Via dei Matti Numero 0, il ritorno di Stefano Bollani e della sua musica in televisione. 25 minuti per cantare, ma anche per scoprire tante cose nuove sulla musica, sulla sua storia, sulle sue proprietà sul perché è un elemento così fondamentale per l'esistenza di tutti noi. Ogni giorno, assieme a Valentina Cenni e con ospiti diversi, un argomento diverso legato alla musica come pretesto per parlare e fare musica, che è follia e cura insieme.

Il 16 alle 18.00 differita streaming dal Teatro Trianon del primo concerto di Suoni contro muri, rassegna di sei appuntamenti con altrettanti musicisti accompagnati dalle opere dell'arte di oggi. La voce di Gianni Conte, presentato da Renzo Arbore, ci accompagna nel suo racconto di Napoli, assieme ai lavori di Lello Esposito. Il 17 alle 19.00 (repliche il 19 e il 23) è la voce di Fiorenza Calogero, presentata da Eugenio Bennato, assieme ai lavori di Enrico Benetta.

Il 18 alle 20 differita streaming dalla Scala del dittico composto dai Sette peccati capitali e da Mahagonny-Songspiel, entrambi con musica di Kurt Weill e testi di Bertolt Brecht. Dirige Riccardo Chailly, con le voci protagoniste di Kate Lindsey e Lauren Michelle. I sette peccati capitali, un ballet-chanté - debuttò a Parigi nel 1933 con la coreografia di George Balanchine. Mahagonny-Songspiel è il nucleo (otto canzoni) di quella che poi diventerà l'opera Ascesa e caduta della città di Mahagonny. Disponibile per 7 gg.