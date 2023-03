Stefano Carrer, il Consolato del Giappone lo ricorda con un Attestato di Merito

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ricordo che, quando a Milano si tenevano eventi legati al Giappone, Stefano Carrer spuntava sempre all’improvviso scattando foto e girando video, e non potevo fare a meno di pensare: “ma è anche qui?”. E ancor oggi, quando presenzio ad eventi legati al Giappone, mi pare che lui debba comparire all’improvviso».

Con queste parole, per nulla formali, il Console generale del Giappone, Amamiya Yuji, ha voluto sottolineare la grande professionalità e la passione con cui Stefano Carrer seguiva tutti gli aspetti del Paese. Non solo l’economia, non solo le vicende politiche, ma anche la vita culturale, la vita quotidiana del Giappone erano per Stefano motivo di interesse, spunto per articoli, video, interviste. Che trovavano poi spazio nelle diverse sezioni del “suo” Sole 24 Ore, per il quale ha lavorato fin dal 1989.

Presso la sua residenza privata, il Console generale ha voluto così conferire alla memoria di Stefano l’Attestato di Merito, un «riconoscimento dedicato a coloro che hanno contribuito in modo significativo alla promozione della comprensione reciproca e dell’amicizia tra il Giappone e altri Paesi». L’Attestato (presto visibile sul sito del Consolato generale) è stato consegnato nelle mani della sorella Giuliana, alla presenza della madre, degli altri familiari e degli amici di Stefano.