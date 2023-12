Stefano Cucchi non era drogato, processo-bis per diffamazione per l’ex segretario Sap

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Cucchi non è morto a causa della sua vita dissoluta, ma per le violenze subìte. L’accusa mossa al geometra romano, ucciso nel 2009, di aver abusato di alcol e droghe, ad insinuare il dubbio che ad ucciderlo siano stati questi “vizi” è dunque basata su fatti non veri e, per questo, chi l’ha mossa non può contare sulla scriminante del diritto di critica. La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha accolto il ricorso del padre e della sorella di Stefano Cucchi, contro l’assoluzione dal reato di diffamazione contestata a Gianni Tonelli, ex segretario del Sap poi eletto alla Camera con la Lega. La Corte d’Appello, ribaltando la decisione di primo grado, aveva assolto Tonelli con la formula «perché il fatto non costituisce reato», riconoscendo il diritto di critica, e revocando anche le decisioni sul risarcimento.

I dubbi insinuati sulle cause della morte

Nel mirino dei giudici erano finite le affermazioni con le quali l’ex sindacalista, aveva commentato la sentenza di appello che aveva assolto gli imputati accusati della morte di Cucchi. Per il Tribunale Tonelli aveva offeso la reputazione del giovane, evidenziando la sua vita dissoluta e «così insinuando il dubbio che il decesso fosse collegato a tali circostanze». La Corte d’Appello ha scelto invece la via dell’assoluzione, senza una motivazione rafforzata, come si impone anche quando si ribalta una condanna. Non corretta neppure la decisione di riconoscere il diritto di critica senza verificare la verità dei fatti. Perché la critica è certamente un’opinione e, dunque, non può essere sindacata se espressa in modo civile, a condizione però che nel dare un giudizio di valore si parte da un fatto vero.

Il requisito della verità dei fatti

Per la Cassazione non è questo il caso. La Suprema corte ricorda che la sentenza di primo grado «aveva rilevato il mancato rispetto da parte di Tonelli del requisito della verità, posto che le sue affermazioni avevano fornito una falsa rappresentazione della realtà, incompatibile con l’esercizio del diritto di critica e cronaca». E questo perché la morte di Stefano Cucchi «non poteva essere attribuita all’abuso di alcol e droga, a una vita dissoluta e al disprezzo per la propria salute, non essendovi dubbi sul fatto che fosse stata compiuta un’azione violenta da parte di appartenenti alle forze dell’ordine nei confronti del giovane e che tale condotta fosse almeno una concausa della sua morte, anche se non erano stati individuati gli autori della violenza». Cucchi non era morto per overdose ma a causa delle lesioni che gli erano state procurate, come dimostrato dagli accertamenti eseguiti dopo la sua morte, che non avevano evidenziato tracce di droga. La Corte d’Appello aveva valorizzato la passione delle affermazioni di Tonelli, e il suo esprimere opinioni a tutela delle forze dell’ordine, «attribuendo la morte di Cucchi a situazioni pregresse». Situazioni che, conclude la Cassazione, «indubbiamente si erano verificate, ma dalle quali il giovane si era affrancato, con il grande impegno suo e della sua famiglia». Assoluzione annullata con rinvio, e quindi processo da rifare.

Le motivazioni sulla prescrizione per Mandolini e Tedesco

Sempre ieri la Cassazione ha depositato anche le motivazioni della sentenza con cui, nell'ottobre scorso, ha dichiarato prescritto il reato di falso per il maresciallo dell’Arma Mandolini e il carabiniere Francesco Tedesco in uno dei filoni dell’indagine sulla morte di Cucchi. Per la Suprema corte quando scrisse il verbale «il maresciallo dei carabinieri Roberto Mandolini era a conoscenza che i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro si erano resi autori del pestaggio di Stefano Cucchi» in una sala della caserma Casilina.

I giudici della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio, riconoscendo il reato estinto per prescrizione, in relazione alla sentenza di appello bis che aveva inflitto tre anni e sei mesi a Mandolini e due anni e 4 mesi a Tedesco. Quest’ultimo è il militare che con le sue dichiarazioni aveva fatto riaprire le indagini. I giudici scrivono che i «ricorsi dei due imputati non sono affetti da inammissibilità, anche in ragione del fatto che le doglianze di cui si compongono non possono dirsi manifestamente infondate. Questo preliminare rilievo comporta l’obbligo di prendere atto che il reato in contestazione, commesso il 16 ottobre 2009, è ormai estinto per prescrizione». La Cassazione cita la sentenza di secondo grado affermando che la Corte di assise di appello «ha arricchito il novero dei riscontri con il richiamo alle deposizioni testimoniali del piantone Colicchio. Questi ha riferito che al momento della presa in consegna dell'arrestato Cucchi, l’appuntato scelto Nicolardi gli consegnò un biglietto con il numero di telefono cellulare personale del maresciallo Mandolini, con l’invito ad informare direttamente e personalmente il maresciallo delle condizioni di salute dell’arrestato per l’ipotesi in cui fossero insorte complicanze. Si trattò - aggiunge la Cassazione - di un accorgimento rivelatore del fatto che Mandolini sapeva della violenza patita dall’arrestato ad opera dei carabinieri in forza alla sua Stazione, proprio come dichiarato dall’imputato Tedesco».