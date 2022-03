Stefano Ghisolfi: per arrivare in vetta bisogna concentrare mente e corpo

Il Seiko Prospex Alpinist presenta la cassa In acciaio di 38 mm di diametro e il cinturino in pelle con fibbia deployante. Il movimento è a carica automatica con 70 ore di riserva di carica. Prezzo 730 euro.

Quindi cosa sono per te l'altezza e il vuoto? Due cose cui sono ormai abituato. La paura ogni tanto si fa sentire, del resto è un istinto che fa parte della natura dell'essere umano, ma tutto quello che faccio è in totale sicurezza e quindi, ragionandoci su, la metto da parte e punto sull'obiettivo: arrivare in alto. La famosa frase non guardare verso il basso è verissima. Meglio concentrarsi su quello che c'è sopra.

Qual è la via più bella e complicata che tu abbia mai fatto? Sono tre, tutte gradate 9b+ e tra le più difficili del mondo. Le prime due sono in Francia, la Perfecto Mundo di Margalef e la Bibliographie di Ceuse. La terza è la Change in Norvegia. Mi hanno richiesto molto tempo ed energie ma quando ci sono riuscito, la soddisfazione è stata grandissima. Uno dei miei obiettivi del 2022 è affrontare la Silence in Norvegia: è l'unica a essere gradata 9c.

Usi molto il web. Hai una pagina su YouTube con oltre 37 mila iscritti. Questa piattaforma mi permette di descrivere in modo più approfondito la storia delle vie che provo e non solo. Nei video che produco cerco di raccontare la mia vita da scalatore, le difficoltà che affronto, ma anche i miei successi mostrando tutti i risvolti, fisici e psicologici, che ci sono dietro ma che spesso non si vedono.

E i social? Li usavo spesso, sono anche un gioco con i quali mi diverto a creare contenuti anche più leggeri. Mi piace sperimentare e interagire con le persone in modo simpatico senza prendermi troppo sul serio.

Sei uno dei friend of the brand di Seiko: che rapporto hai con il tempo? È quasi sempre dedicato all'arrampicata perché è la cosa che più mi fa star bene e mi diverte. Ovviamente ho anche del tempo libero che utilizzo coltivando le mie altre passioni che sono la fotografia e il videomaking e andando in giro con la mia ragazza Sara per il Trentino, dove ormai viviamo da sei anni. Il tempo non lo spreco mai: ogni secondo è prezioso.