Stefano Ricci, nel 2023 il fatturato supera i 200 milioni

2' di lettura

Nella vita delle aziende ci sono traguardi considerati simbolici, spia di una maturità raggiunta e di un lavoro completato in tutte le sue articolazioni. Per Stefano Ricci quel traguardo è rappresentato dai 200 milioni di fatturato, e ora l’azienda fiorentina che porta alta la bandiera della moda maschile nel mondo (l’export è al 95%) sta per tagliarlo.

«Nel 2023 toccheremo il record dei ricavi, superando i 200 milioni di euro, con una crescita del 40% rispetto al 2022», ha spiegato l’amministratore delegato Niccolò Ricci, presentando insieme col fratello Filippo, direttore creativo, la collezione autunno-inverno 2024-2025 al Teatro di Fiesole (Firenze). I genitori-fondatori, Stefano e Claudia, erano in sala ad ascoltarli. L’incremento del 40% vale anche rispetto al 2019 pre-Covid. Merito del ritrovato sprint di tutti i mercati, dagli Usa all’Europa, dalla strategica Cina (+114%) e dal Sudest asiatico alla Russia e alle ex-Repubbliche sovietiche, fino al Medio Oriente. Ma il risultato è legato soprattutto al cambio di passo fatto dall’azienda durante la pandemia, quando il crollo delle vendite (-40% nel 2020) ha messo di fronte a un bivio: «Noi in quel momento abbiamo deciso di aumentare la qualità e la produzione, e questa scelta ci ha premiato – ha spiegato Niccolò Ricci -. Duecento milioni di fatturato era un obiettivo che qualche anno fa guardavamo da lontano». Una spinta è arrivata anche dalla sfilata-evento fatta nell’ottobre 2022 a Luxor, al Tempio di Hatshepsut, che ha dato grande visibilità al marchio da sempre fautore del made in Italy al 100%.

Luxor (Egitto), la sfilata celebrativa dei 50 anni di Stefano Ricci (photo by Pietro Grossi/Massimo Sestini)

Con la nuova collezione ambientata tra la sabbia, la neve e i templi mistici della Mongolia - dal deserto del Gobi alla catena dell’Altai, dalla terra di Gengis Khan e quella degli Eagle Hunters che tramandano la tradizione della falconeria - Stefano Ricci ha compiuto anche il passo definitivo verso il quiet luxury, il lusso tranquillo e silenzioso, che punta sulla qualità più che sui loghi: via scritte e colori accesi, spazio alla sobrietà, ai tagli sartoriali e alle lavorazioni artigianali, ai tessuti e filati pregiati – cashmere, seta, vicuna – e ai colori neutri come il sabbia, il bianco, i marroni.

La boutique di New York

Ora l’azienda fiorentina è pronta per fissare nuovi traguardi. Per questo sta investendo nella logistica, con un nuovo magazzino da quattromila metri quadrati vicino all’aeroporto di Firenze, e nel retail, con nuove aperture di boutique (oggi sono 75 e danno il 60% del fatturato, mentre il 40% è nel wholesale), sia di proprietà che in licenza: nel 2024 se ne aggiungeranno altre cinque-sei, tra cui Ho Chi Minh City, in Vietnam, e Houston, in Usa, che seguono il nuovo flagship store di Pechino e la boutique di Madrid aperte da pochi mesi. Per il 2024 le previsioni, visto lo scenario internazionale e le crisi geopolitiche in atto, sono prudenti ma non negative: «Guardiamo con cautela al prossimo anno, ma continuiamo a investire», dicono Niccolò e Filippo.