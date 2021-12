Stefano Ricci accelera sull’espansione all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

La maison di moda maschile Stefano Ricci riparte di slancio dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia e continua a portare le boutique fisiche a “casa” dei clienti mondiali del lusso. Il prossimo anno l’azienda familiare fiorentina che realizza all’estero il 95% del fatturato aprirà negozi monomarca a Odessa, in Ucraina; ad Ashgabat in Turkmenistan; a Bishkek in Kirghizistan; a Kuala Lumpur in Malesia; a Bangkok in Thailandia (dove i container con i materiali Stefano Ricci sono rimasti fermi mesi e mesi causa Covid); e sposterà il flagship store di New York con una nuova location sulla 57esima strada.

«Il mercato americano è ripartito e sta dando grandi soddisfazioni», ha spiegato Niccolò Ricci, amministratore delegato dell’azienda presentando la collezione autunno-inverno 2022-2023 col fratello Filippo, direttore creativo, e i genitori Stefano e Claudia a Mantova, tra gli affreschi di Palazzo Te, l’atmosfera mozartiana del teatro Bibiena e i dipinti di Palazzo Ducale. La città lombarda è stata scelta come tappa del viaggio nella bellezza italiana che l’azienda, sostenitrice del 100% made in Italy, ha avviato ormai da anni per accompagnare la presentazione delle collezioni.

Da settembre «il mondo è tornato a ruggire», ha spiegato l’ad citando la Cina, che rappresenta il primo mercato di sbocco (25%), seguito da Europa (22%), Nord America (20%), Russia e ex repubbliche sovietiche (19%), Far East (9%) e Medio Oriente (4%). Nei primi nove mesi dell’anno la maison Stefano Ricci ha messo a segno una crescita tendenziale del 64% che proietta il fatturato 2021 a 120 milioni di euro. «Nel 2022 saliremo a 150 milioni, tornando ai livelli pre-Covid», ha confermato Niccolò Ricci.