Stefano Ricci, un libro da collezione celebra i 50 anni della maison

Un lungo racconto fatto di immagini selezionate dall’archivio storico, frutto di una collaborazione tra Stefano Ricci, la sua famiglia, autori e fotografi. Un volume di 500 pagine per raccontare i primi 50 anni di storia della maison Stefano Ricci, fondata a Firenze nei primi anni Settanta e oggi sinonimo di stile sartoriale made in Italy in tutto il mondo, visto che deve all’export l’80 per cento dei ricavi.

Una storia di creatività, manifattura e collaborazione: si passa dai valori della famiglia ai personaggi che negli anni sono stati legati alla maison e al suo fondatore, tra cui Nelson Mandela. E poi il guardaroba maschile perfetto: i dettagli di stile, gli accessori, le fragranze. Senza dimenticare da un lato Firenze, fulcro dell’attività e parte integrante del dna del marchio, e dall’altro i viaggi. Che hanno portato Ricci e le sue collezioni in tutto il mondo, da ultima la sfilata al tempio di Hatshepsut a Luxor, in Egitto.

«Ho voluto un libro che non fosse troppo autocelebrativo. Che raccontasse l'evoluzione delbrand fondato nel 1972 con una cravatta. Le sfide, l'impegno e la capacità di osare anche quando le “tendenze” indicavano percorsi differenti», scrive il fondatore nell’introduzione. E aggiunge: «È un impegno che si concretizza solo grazie a una grande squadra di collaboratori senza i quali, nessuno escluso, non saremmo riusciti a conquistarci una reputazione come quella che accompagna le nostre proposte e la nostra immagine nel mondo».

Il volume, da collezione, è stato prodotto in serie limitata: 300 copie Limited edition (50x50cm) e 2000 copie De Luxe (30x30cm), numerate.