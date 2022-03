Stefano Ricci: «Rispetto per le popolazioni colpite dalla guerra». E rinvia l’evento per i 50 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era quasi tutto pronto per festeggiare i primi 50 anni della maison Stefano Ricci in programma a Luxor, in Egitto, il 30 e 31 marzo. Lo stilista e imprenditore fiorentino, tuttavia, ha deciso di rinviare le celebrazioni a ottobre, per rispetto delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. «In queste ore, segnate dalla guerra, ho preso la decisione di rinviare la celebrazione dei 50 anni della Stefano Ricci - si legge in una nota inviata dalla maison agli ospiti internazionali che erano attesi per l’evento - . Questo atto vuole esprimere il nostro desiderio di pace ed una forma di rispetto per le popolazioni colpite».

La Russia e le ex repubbliche sovietiche, prima tra tutte l’Ucraina, sono infatti paesi in cui l’azienda lavora molto e da anni: nel complesso assorbono quasi un quinto dei 120 milioni di euro di ricavi dell’azienda (che deve il 95% del proprio fatturato all’estero) e proprio nel 2022 era prevista l’apertura di un negozio Stefano Ricci a Odessa.