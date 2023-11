Stefano Siragusa: «Il nostro è il vero progetto Paese per Tim. Dietro di noi non c’è Vivendi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Il tema non è contare le azioni. Noi abbiamo quelle necessarie e avremo quelle che servono. Un’azione attivista è la massima espressione della democrazia sul mercato. La questione vera è coinvolgere più azionisti possibili su un progetto, in questo caso diverso da quello del management, e far scegliere a loro quale sia il percorso che vogliono per Tim. Quello attuale che prevede la vendita della rete che da 100 anni è degli italiani senza salvaguardare l’occupazione? Non credo. Anche Vivendi, e ...