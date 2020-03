Stella McCartney animal-friendly, sperimentazioni per Valli, da McQueen forza e leggerezza

Giambattista Valli, eleganza iriverente e sregolata Photogallery34 foto Visualizza

Giambattista Valli pensa a una parigina «disinibita, unica, sregolata», la cui immagine filtra attraverso il bianco e nero di Cartier Bresson e la sua personalissima, irridente idea di eleganza. Questa volta Valli è eclettico, anche più del solito. Spazia dalle linee svelte di Courreges ai tweed borghesi di Coco Chanel - riletti a modo proprio - dal denim alle infiorescenze frementi per le quali è tanto amato, seguendo il filo del gusto più che un plot narrativo. Gli elementi sono molti, anche troppi, ma a colpire è l’inserimento di alcune silhouette maschili, sartoriali e affilate, che portano freschezza al vocabolario Valli.

L’equilibrio di maschile e femminile è tratto saliente del codice di Alexander McQueen nell’interpretazione di Sarah Burton, che questa stagione immagina donne come sempre forti, con i piedi ben piantati per terra, pronte a librarsi. Donne chiuse dentro giacche e pantaloni sartoriali, con la fiaschetta in vita perché non si sa mai, che esibiscono il proprio lato più femminile in maniera classica, quasi borghese, negli abiti vaporosi, portati certo con gli stivali da maitresse. Una tensione grafica, e una esecuzione impeccabile, ma la prova non decolla.

È toccante e pieno di energia il piccolo show che segna dopo vent'anni di assenza il ritorno di Xuly-Bët, il primo stilista africano a sfilare a Parigi nei mitici anni Novanta della decostruzione. Lo spirito è sempre quello, la freschezza immutata, ben lontana dalla retorica instagrammabile dei paladini attuali della moda black.



Yeezy (foto da Instagram @Yeezymafia)

C’è molta autenticità, e lo stesso certo non può dirsi del colossale bluff di Yeezy, il marchio di Kanye West, che con non poca arroganza organizza a tarda sera uno show en plein air di abitucci dimenticabili serviti come l’avvento definitivo del verbo modaiolo. Un ego così merita solo un tombale silenzio.