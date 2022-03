Stellantis, 15 auto elettriche tra modelli in vendita e novità in arrivo

Stellantis con il piano Dare Forward 2030 è al lavoro per arrivare al 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti costituite da veicoli elettrici a batteria (Bev) entro la fine del decennio. Complessivamente saranno presenti più di 75 Bev e di raggiungere vendite annuali globali di Bev di cinque milioni di veicoli entro il 2030. Le e-car del futuro lanciate da Stellantis si baseranno su architetture flessibili e modulari battezzate STLA come il ticket di borsa del megagruppo automobilistico. STLA, “stella”, è infatti la nuova famiglia di architetture ideate per dar vita alla futura generazione di vetture a ioni di litio di ogni taglia e tipologia e sfidare in campo aperto il gruppo Volkswagen. La famiglia è composta da 4 varianti: Small, per vetture dall’autonomia fino a 500 km. Medium, dedicata a e-car che possono percorre fino a 700 km a zero emissioni. E Large, per veicoli di taglia robusta con un’autonomia fino a 800 km. Infine c'è STLA Frame, con un’autonomia fino a 800 km. Ed è l'architettura dedicata anche a pick-up e light truck elettrici di marchi come Ram.

2/16 Menu