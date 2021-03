Stellantis accelera a Piazza Affari, bene guidance 2021 e proposta dividendo

Il Ceo di Stellantis Carlos Tavares

Nonostante il Covid tengono conti 2020 di Fca e Psa, ma utili e ricavi in calo. Analisti positivi sui risultati dei due gruppi pre-fusione

Seduta brillante per Stellantis che, in una giornata comunque positiva per il settore auto in Europa (+2,8% l'Euro Stoxx 600 Auto), è tra le migliori a Piazza Affari con un rialzo arrivato anche oltre i due punti, dopo avere pubblicato le guidance del gruppo nato dalla fusione per il 2021 (margine operativo adjusted al 5,5%–7,5% per 2021, assumendo che non vi siano lockdown significativi dovuti al Covid-19). Sono anche stati diffusi i conti 2020 di Fca e Psa, quindi prima del completamento dell'aggregazione, che hanno mostrato una sostanziale tenuta nonostante l'impatto della pandemia su domanda, vendite e produzione e che sono stati bene accolti dagli analisti.

In generale, «i risultati sono positivi, le guidance sono buone e in linea con il consensus, sebbene l'assenza di guidance sul free cash flow rappresenti un punto interrogativo», hanno detto gli analisti di Banca Akros. Piace anche il fatto che il Cda ha approvato la distribuzione di un dividendo da un miliardo di euro agli azionisti di Stellantis, una cedola che era prevista dall'Amendment al Combination Agreement di settembre 2020 e che sarà sottoposta all'approvazione dell’assemblea, il 15 aprile prossimo. Per altro, l'8 marzo è convocata un'assemblea straordinaria per il via libera alla distribuzione di un massimo di 54,29 milioni di azioni ordinarie di Faurecia e di 308 milioni di euro che sono i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni di Faurecia a ottobre 2020.

«Questi risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall’unione di due gruppi sani e forti. Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate», ha detto il Ceo Carlos Tavares. In generale, gli analisti hanno bene accolto i numeri delle due società prima del «matrimonio», effettivo dallo scorso 16 gennaio: «Sono dati molto solidi per Fca e Psa. Quest'ultima ha riportato un Ebit margin del 9,4%, in linea con le stime, mentre Fca ha messo a segno un Ebit margin dell'8,2%, sopra le stime per un 7,5%», scrive Jefferies, che su Stellantis ha un rating «buy» con obiettivo di prezzo a 18 euro per azione. Gli analisti segnalano che «le guidance 2021 di Stellantis sono limitate», come detto segnalano per l'anno in corso un margine operativo adjusted tra il 5,5% e il 7,5%. Per fare un confronto, sebbene i numeri siano ormai superati, Fca nel terzo trimestre aveva reintrodotto la guidance per l’intero esercizio 2020 con Ebit adjusted tra 3 e 3,5 miliardi.

Guardando invece ai conti, nell'intero 2020 Fca ha messo a segno un utile in calo del 99% a 24 milioni di euro, 0,02 euro per azione, utile netto adjusted in calo del 57% a 1,863 miliardi e ricavi in calo del 20% a 86,676 miliardi di euro. Psa invece ha riportato un utile netto consolidato di 2 miliardi di euro, in calo dai 3,5 miliardi del 2019. L'utile netto attribuibile agli azionisti è pari a 2,17 miliardi di euro, in calo dai 3,2 miliardi dell'anno precedente e i ricavi sono scesi del 18,7% a 60,7 miliardi. Gli analisti sottolineano che, nonostante il rallentamento provocato dall'impatto della pandemia, i numeri sono in linea con le aspettative, se non migliori delle previsioni. «I risultati di Fca del quarto trimestre sono molto solidi, così come quelli di Psa. Stellantis proporrà la distribuzione di un dividendo da 0,32 euro per azione, oltre alla distribuzione delle azioni di Faurecia», hanno scritto gli analisti di Banca Akros.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)