Stellantis, assemblea degli azionisti l’8 marzo per proventi straordinari L’incontro, che avverrà in forma digitale a causa del Covid-19, è stato indetto per il giorno 8 marzo. In distribuzione 308 milioni di euro proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell’ottobre 2020 di P.De.

Stellantis, una delle principali case automobilistiche al mondo, ha annunciato di aver convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti per approvare la distribuzione di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e 308 milioni di euro che sono i

proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell’ottobre 2020.

L’assemblea è prevista in remoto l’8 marzo 2021, a partire dalle 14. Avviso, ordine del giorno e note esplicative sono disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis (www.stellantis.com).

Nel sito sono contenute anche le istruzioni per il voto.

La fusione tra Fca e Peugeot, che porta alla nascita di Stellantis, è stata completata ed è effettiva da sabato 16 gennaio. Stellantis è quotata da lunedì 18 gennaio a Milano e a Parigi, e da martedì 19 gennaio a New York.