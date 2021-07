Stellantis, auto elettriche: ecco le 40 piattaforme e tutte le novità marca per marca

Jeep, debutta la nuova Grand Cherokee 4xe

Passando a Jeep è stata svelata la nuova Grand Cherokee 4xe, versione plug-in del suv americano. Naturalmente il futuro sarà elettrico, con una versione a zero emissioni su tutti i modelli entro quattro anni. Secondo il Ceo Christian Meunier, la trazione elettrica sarà in grado di migliorare anche le doti in offroad.

Opel, solo elettriche dal 2028

Il marchio Opel è pronto a dire addio in Europa ai motori termici dal 2028. Entro il 2025 arriverà anche la nuova Opel Manta E e il marchio del fulmine è pronto a tornare in Cina.

Dodge, l'elettrica arriverà nel 2024

Naturalmente anche Dodge è pronta alla transizione elettrica, con il primo modello atteso entro il 2024. Come sottolineato da Timothy Kuniskis, numero uno del marchio americano: “Non venderemo Ev: venderemo Dodge migliori, più moderne e più veloci”.

Peugeot, gamma tutta elettrificata dal 2025

Il marchio del Leone prosegue nel suo ruolo di innovatore in materia di elettrico all'interno di Stellantis. Come sottolineato dal ceo Linda Jackson, Peugeot è già il secondo marchio che vende più elettriche pure in Europa quando si tratta di elettriche pure.

Ram, il 1500 elettrico nel 2024

L'elettrificazione è il termine chiave anche per Ram, con l'arrivo del 1500 a zero emissioni entro il 2024. Naturalmente non mancheranno versioni range extender e l'obiettivo è quello di avere un modello elettrico per ogni modello entro il 2030.