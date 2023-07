Stellantis ben intonata, Equita alza target di prezzo e stime 2023

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio sottotono, hanno imboccato la strada del rialzo le azioni Stellantis. Lunedì 10 luglio si è tenuto l'incontro tra il numero uno dell'azienda auto, Carlos Tavares, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il manager ha indicato che il gruppo ha un piano per produrre in Italia 1 milione di auto.

Intanto, gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo il target di prezzo a 21 euro sulle Stellantis, confermando la raccomandazione di 'Buy'. «Attualmente la società tratta a multipli che scontano già abbondantemente il peggio della transizione tecnologica e dell'atteso calo dei prezzi», hanno spiegato, indicando di avere alzato le stime sul 2023, alla luce dei dati delle immatricolazioni degli ultimi mesi e del recente upgrade delle guidance di Renault.

Secondo gli esperti della sim nel secondo semestre i volumi della casa auto potranno recuperare ulteriormente con la graduale soluzione dei problemi logistici in Europa, che nel primo semestre 2023 sono stati il principale motivo della sottoperformance di Stellantis nei confronti del mercato. In particolare Equita a questo punto prevede che il fatturato di Stellantis dell'intero anno sarà di 188 miliardi di euro, l'adjusted ebit di 20 miliardi e l'utile netto di 14,4 miliardi. Le stime sono superiori al consensus tranne per quanto riguarda il risultato netto (consensus a 15 miliardi), penalizzato, secondo gli esperti dagli oneri finanziari. «Non ci aspettiamo che Stellantis cambi la guidance 2023 che resterà qualitativa come abitudine di Tavares», hanno comunque precisato. Equita ha invece leggermente limato i numeri sul 2024, ipotizzando un trend stabile e scommettendo sull'idea che «quando la produzione dei car-makers e i livelli dei magazzini dei dealers saranno tornati alla normalità, i prezzi scenderanno rimangiando parte del rialzo di cui i car-makers hanno beneficiato nell'ultimo biennio».