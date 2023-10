Stellantis in buon rialzo. Conti sopra le attese e i ricavi battono il consensus

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In rialzo Stellantis a Piazza Affari dopo i ricavi trimestrali superiori alle attese.Prima dell'apertura dei mercati, Stellantis ha comunicato di aver chiuso il terzo trimestre 2023 con una crescita dei ricavi del 7% a 45,1 miliardi di euro, grazie soprattutto ai volumi in crescita e al pricing dei modelli venduti, fattori che hanno parzialmente compensato l'effetto cambi negativo. Le consegne consolidate sono salite dell'11% a 1,427 milioni di veicoli. I ricavi sono stati superiori alle stime degli analisti del 4,2%, secondo gli analisti di Bernstein.

Confermata la guidance 2023. La direttrice finanziaria del gruppo, Natalie Knight, ha inoltre specificato che «il costo dello sciopero (negli Usa e in Canada, ndr) è inferiore a 750 milioni di euro (circa 800 milioni di dollari) di utile operativo, prima delle imposte. Il periodo temporale è l'intero periodo dello sciopero». Secondo quanto emerso, l'impatto sui conti di Stellantis dallo sciopero in Nord America (Stati Uniti e Canada) è inferiore a quello delle altre 2 big di Detroit (Gm e Ford). Ford ha parlato di ripercussioni negative di 1,3 miliardi di dollari, mentre Gm ha indicato un effetto sull'Ebit di 800 milioni di dollari fino al 24 ottobre (quando sono stati presentati i conti trimestrali) e di un esborso settimanale di 200 milioni di dollari, con l'accordo con i sindacati raggiunto una settimana dopo i conti.

Loading...

Per gli analisti di Intermonte - che sul titolo hanno giudizio "neutral" con target di prezzo a 18,60 euro - «Stellantis ha riportato vendite nel terzo trimestre in linea con le nostre attese e leggermente superiori alle stime di consenso. I ricavi sono stati trainati da maggiori volumi (+11%, con qualche ricostituzione delle scorte in quanto le scorte sono aumentate a 1,4 milioni) e da prezzi di riporto dagli aumenti effettuati nel secondo semestre del 22 (+4%), in parte compensati da cambi negativi (-7%) e mix (-3 %). Lo sciopero dell'Uaw dovrebbe avere un impatto di circa il 3% sull'Eps (circa 750 milioni al lordo delle imposte) e superiore a quanto previsto. La guidance è stataconfermata, ma ha poco valore indicativo». Anche per Equita - che sul titolo ha raccomandazione "buy" con target a 23 euro - i risultati «sono superiori alla nostra attesa di 42,2 miliardi e al consensus».