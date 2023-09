Stellantis in calo, pesa la tensione tra case auto e sindacati americani

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Stellantis in calo a Piazza Affari, risentendo delle notizie che provengono da Oltreoceano, dove i sindacati sono sul piede di guerra con le case auto.

Il presidente del sindacato UAW Shawn Fain ieri ha accusato General Motor e Stellantis di non aver negoziato in buona fede. Per questo è stata presentata una denuncia al National Labor Relations Board, citando pratiche di lavoro



sleali. Entrambe le società auto hanno però negato tali addebiti. Gli analisti di Equita hanno commentato di non sorprendersi delle dichiarazioni dei sindacati, «finalizzate ad aumentare la pressione sui car-makers in pieno periodo di negoziazioni». Gli analisti della sim, però, non escludono scioperi in vista, considerando che mancano solamente due settimane alla scadenza del contratto (14 settembre). Equita, ad ogni modo, rimane positiva sulle azioni di Stellantis, raccomandandone l'acquisto ('Buy') e stimando un target di prezzo a 23 euro. Gli analisti di Banca Akros temono che le notizie provenienti dagli States siano negative e nemmeno così scontate e anch'essi mettono in conto possibili scioperi. Rimangono comunque positivi sui titoli della società ('Outperform'), indicando un target di prezzo a 21 euro.