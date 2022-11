Stellantis in calo a Piazza Affari con settore debole, ricavi sopra le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Recupera dai minimi ma resta pesante Stellantis a Piazza Affari dopo la trimestrale, in una seduta in rosso per il FTSE MIB e il comparto auto europeo. I numeri del trimestre sono risultati superiori alle attese (+29% a 42,1 miliardi di euro i ricavi netti), ma la conferma della guidance era data per scontata e maggiori dettagli sono attesi dalla conference call prevista alle 13. In più, le immatricolazioni di ottobre in Italia sono andate peggio del mercato (+14,5% il mercato, +6,5% Stellantis con un -18,4% tendenziale).

Per Intermonte, i ricavi del terzo trimestre sono stati superiori alle stime (+1%) e al consenso (+3%) con risultati migliori in tutte le divisioni. Il contributo Price & Mix è stato del +10% e migliore delle attese (+5%) «offrendo più margine di manovra per compensare l'inflazione sui costi». La guidance per il 2022 è stata confermata, aggiungono gli analisti, ma dopo i risultati del primo semestre non era in discussione. Anche per Equita i ricavi sono superiori alle attese. «Il principale driver resta sempre il Nord America con +36% a 21,1 miliardi (pari al 50% del totale) con il contributo positivo di volumi +12% a 441mila unità e prezzo. Magazzini a livello globale cresciuti del 10% sequenzialmente a 926mila unità, ma ancora a un livello inferiore al normale che lascia spazio alla possibilità di mantenere price-mix positivo almeno nel breve». La guidance del 2022, secondo Equita, è poco indicativa essendo facilmente rispettata.