Stellantis / Citroen C4

Arrivata sul mercato in contemporanea con la nascita di Stellantis, la Citroen C4 ha cambiato identità rispetto al passato grazie all'aspetto da crossover e per l'introduzione della motorizzazione elettrica. Punto di partenza lo stile più audace che bello, ma molto Citroen, a cui si aggiunge il confort e lo spazio a bordo. Se il design introduce stilemi nuovi, come il taglio delle luci led diurne e le superfici scavate sul cofano e sul tetto. Mentre le dimensioni consentono di comprendere meglio le particolari proporzioni: lunga 4,36 metri con un passo di 2,67 metri, la C4 è alta 1,52 metri e larga 1,8 metri. L’altezza minima da terra di 156 mm la pone a metà strada tra C3 e C5 Aircross. Nonostante la coda sia sfuggente e il lunotto inclinato, il bagagliaio offre una capacità di 380 litri con una soglia di carico ribassata, ma abbassando gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare fino ad un massimo di 1.250 litri. La meccanica della C4 è comune a molti altri modelli di ultima generazione del gruppo Psa e ora lo sarà anche per Stellantis. La piattaforma è la CMP in grado si supportare versioni a benzina Puretech o diesel HDi da 130 cv, oltre alla versione elettrica e-C4 che propone un motore da 136 cv alimentato da una batteria da 50 kWh, per un’autonomia di circa 350 km. L’elettrica tocca una velocità massima di 150 kmh e raggiunge i 100 kmh da fermo in 9,7 secondi, mentre i tempi di ricarica variano dalle oltre 24 ore della presa domestica ai 30 minuti per l’80% dell’energia con colonnine da 100 kW. Di serie, la nuova C4 è proposta con WallBox

