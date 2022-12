Stellantis completa l’acquisizione di aiMotive per la guida automatizzata

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Stellantis ha annunciato di aver finalizzato l'acquisizione di aiMotive, azienda attiva nello sviluppo di soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma. La aiMotive opererà come consociata di Stellantis, mantenendo la propria autonomia operativa. Il fondatore László Kishonti manterrà la carica di CEO. L'azienda continuerà inoltre a essere operativa sul mercato con aiSim, aiData e aiWare, offrendo le proprie soluzioni tecnologiche in queste aree essenziali a clienti terzi.

Stellantis creerà un Consiglio di Amministrazione per monitorare aiMotive e per preservarne la logica di start-up impegnata nello sviluppo di soluzioni di innovazione rapida.

Loading...

L'operazione è funzionale a migliorare la tecnologia core per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale di Stellantis, ad ampliare il bacino di talenti a livello globale e a potenziare lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma STLA AutoDrive.

La gamma dei prodotti tecnologici di aiMotive, si legge in una nota, è articolata su quattro aree chiave, nel settore dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma: aiDrive, stack con software integrato per la guida autonoma; aiData, operazioni basate su intelligenza artificiale e data tooling; aiWare, competenza e proprietà intellettuale per i microchip in silicio; aiSim, simulazione software per lo sviluppo della guida autonoma.