Stellantis: i concept Ram e Peugeot svelati al Ces 2023 di Las Vegas

Ram 1500 Revolution Bev concept e Peugeot Inception Concept verranno svelati dal numero uno del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, in occasione del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas.

L'evento avrà come obiettivo di illustrare la visione dei marchi del gruppo Stellantis per una mobilità pulita, sicura e sostenibile per tutti. In questa occasione, saranno due le protagoniste.

Il Ram Revolution Bev Concept (battery Electric Vehicle) rappresenta una roadmap visionaria e uno sguardo al futuro della mobilità. Ricca di esclusive funzionalità tecnologiche avanzate e basata sulla piattaforma Stla (una sigla che corrisponde al ticker del gruppo sui mercati azionari), l’architettura progettata per veicoli elettrici che, a partire dal 2023 inizierà a vedere la luce. L'iniziativa evidenzia come il marchio leader nel segmento dei pick-up ridefinirà ancora una volta questa categoria di veicoli.

Ma non è l'unico; infatti, anche Peugeot con Inception Concept, la show car preannunciata al Salone di Parigi, mostrerà come il marchio utilizza le piattaforme elettriche nativa di prossima generazione per modernizzare l’intera esperienza di guida, ridisegnando lo spazio interno e rimodellando la gestualità da utilizzare con la nuova generazione di Peugeot i-Cockpit. Infatti, costruire una piattaforma ad hoc per veicoli elettrici significa poter ridisegnare e ripensare profondamente lo spazio interno, reinterpreta i gesti di guida intorno all’i-Cockpit (cruscotto digitale e volante ridotto) di nuova generazione e crea nuove esperienze digitali e fisiche.

La presentazione Stellantis al Ces 2023 è prevista per il 5 gennaio 2023.