Stellantis corre ancora in attesa di Tavares e debutto Wall Street

(REUTERS)

Altra giornata sugli scudi per il nuovo gruppo nato dalla fusione di Psa e Fca. A dicembre sovraperforma il mercato per immatricolazioni

3' di lettura

Stellantis continua a correre a Piazza Affari e, con un rialzo superiore al 4%, ingrana la marcia più alta, mentre il Ftse Mib viaggia a passo più lento. Il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Groupe Psa ha debuttato lunedi' 18 gennaio a Parigi e a Piazza Affari, dove ha messo a segno un rialzo del 7,57% con la capitalizzazione di mercato salita a 42 miliardi di euro e inizierà gli scambia anche a Wall Street. Balzo di oltre il 5% per il titolo anche a Parigi.

Tavares delinea il futuro del nuovo gruppo

I riflettori sono puntati sulla prima conferenza stampa del nuovo amministratore delegato Carlos Tavares, chiamato a spiegare la strategia futura della neonata Stellantis e a dare indicazioni sul futuro degli stabilimenti italiani. L'argomento sarà probabilmente tra quelli sul tavolo durante l'incontro in calendario per mercoledì 20 gennaio tra il nuovo Ceo e i rappresentanti sindacali, che hanno accolto con favore e hanno visto "un segnale positivo" nella disponibilità al dialogo del nuovo management di Stellantis.

Loading...

Stellantis sovraperforma sul mercato europeo a dicembre

Certo il nuovo gruppo, il quarto a livello mondiale, nasce in un contesto difficile per il comparto auto anche e soprattutto a causa delle ricadute della pandemia e dovrà fare i conti con il calo delle vendite, pur se con il recupero dell'ultimo mese dell'anno: secondo i dati Acea, riferiti ai due gruppi prima del completamento della fusione, Fca in dicembre ha visto salire le immatricolazioni europee del 7,5%, ma ha registrato nel 2020 un calo del 24,3%, mentre Psa ha messo a segno un +1,7% a dicembre e un -30,3% nell'anno. Secondo Equita, che ha aggregato i numeri e ha assegnato a Stellantis valutazione "buy" con un obiettivo di prezzo di 18,7 euro per azione, "a dicembre nonostante le immatricolazioni del mercato europeo siano calate del 4% a 1,09 milioni di unità (-24,5% nell'anno a 10,8 milioni), Stellantis ha nettamente sovraperformato crescendo del 4% anno su anno a 234.000 unità (-29% nell'anno a 2,42 milioni di unità) grazie alla sovraperformance sia di Fca sia di Psa". Nel quarto trimestre, scrive Equita, "Stellantis ha registrato un calo solo del 3% anno su anno a 693.000 unità, nel complesso migliore delle attese rispetto al timore per gli effetti dei vari provvedimenti di lockdown".

Per Ubs il titolo è da comprare

Intanto, gli analisti di Ubs hanno avviato la copertura su Stellantis con rating "buy" e obiettivo di prezzo di 21 euro per azione, giudicando in particolare "credibile" l'obiettivo di sinergie per 5 miliardi al 2025 (il 46% dell'Ebit combinato). Piace anche "l'eccellente esperienza del management" per quanto riguarda l'integrazione dopo operazioni di aggregazione (il riferimento è alla fusione di Psa con Opel e di Fiat con Chrysler). "Abbiamo molta fiducia nel fatto che sinergie per 3 miliardi di euro si materializzeranno già nel 2021-2023, perché non servirà molto tempo per portare i prodotti europei di Fca sulle piattaforme di Psa". Secondo Ubs resta del lavoro da fare sul mercato cinese e su quello delle vetture elettriche: "Finora Psa e Fca hanno scelto un approccio pragmatico all'elettrico, focalizzandosi sulla compliance sulle emissioni (Psa è più avanti rispetto a Fca). Ora che l'elettrico diventa mainstream e un fattore chiave delle valutazioni, ci aspettiamo che Stellantis incrementi in modo significativo gli investimenti sulle vetture elettriche".



(Il Sole 24 Ore Radiocor)