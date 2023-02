Stellantis corre dopo i conti «da record», Equita alza stime

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis guadagna terreno in controtendenza a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo sono tra i migliori di un FTSE MIB in calo. Prima dell'apertura del mercato la società ha reso noto di aver chiuso il 2022 con risultati «da record»: l'utile netto è salito del 26% a 16,8 miliardi e i ricavi netti sono aumentati del 18% a 179,6 miliardi. L'utile operativo adjusted è salito del 29% a 23,3 miliardi, con un margine del 13%, «grazie al contributo di tutte le aree geografiche di presenza del gruppo, che hanno registrato un margine in crescita». Il free cash flow industriale ammonta a 10,8 miliardi (+78%), «iniziando a mostrare miglioramenti per raggiungere l'obiettivo del piano al 2030 di un free cash flow industriale superiore a 20 miliardi». Le sinergie nette hanno raggiunto i 7,1 miliardi, con 2 anni di anticipo rispetto ai target annunciati alla fusione tra Fca e Psa di raggiungere sinergie per 5 miliardi di euro al 2024.

La liquidità industriale disponibile al 31 dicembre 2022 ammonta a 61,3 miliardi. Il cda proporrà la distribuzione di un dividendo ordinario complessivo di 4,2 miliardi, pari a 1,34 euro per azione, e ha approvato un programma di riacquisto azioni proprie da 1,5 miliardi, che sarà eseguito sul mercato entro la fine del 2023. Stellantis distribuirà inoltre 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo «come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’azienda sia a livello globale che locale».I numeri del 2022 sono «migliori delle attese», rilevano gli analisti di Equita, secondo i quali c'è «spazio per alzare le nostre stime almeno mid-single digit».

Gli esperti notano che «la view dei volumi di mercato è favorevole dato che tutte le aree geografiche sono viste in crescita del 5% anno su anno, tranne Cina (+2%) e Sud America (+3%)». Più pessimista Banca Akros che giudica «quasi in linea» i dati del quarto trimestre e punta il dita sulla guidance «molto vaga» per il 2023. Come già avvenuto lo scorso anno, Stellantis ha fornito una guidance qualitativa e non quantitativa, stimando «un margine sull'utile operativo adjusted a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo». «Il trend nel fondamentale mercato nordamericano è debole - prosegue Akros -, mentre Stellantis mantiene alti i prezzi a scapito delle vendite». Per queste ragioni, gli esperti giudicano le notizie «più negative che positive».