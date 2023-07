Stellantis corre dopo i conti semestrali migliori delle attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I risultati semestrali migliori delle attese sostengono Stellantis a Piazza Affari. I titoli del gruppo automobilistico salgono di oltre due punti percentuali, con un massimo toccato a 17,27 euro, muovendosi tra i migliori titoli del FTSE MIB. Il titolo guadagna anche alla Borsa di Parigi. Prima dell'apertura dei mercati, Stellantis ha comunicato di aver chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto di 10,9 miliardi di euro, in crescita del 37% rispetto al primo semestre 2022. I ricavi netti sono stati pari a 98,4 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, principalmente per un aumento delle consegne. L'utile operativo adjusted è stato di 14,1 miliardi di euro, con un +11% rispetto al primo semestre 2022 e un margine al 14,4% (in calo dal 14,5% di un anno fa). Il free cash flow industriale del periodo è stato di 8,7 miliardi di euro, in rialzo di 3,3 miliardi in confronto ai primi sei mesi del 2022 (+63%). Le consegne di auto sono aumentate globalmente del 9%. I risultati sono stati migliori delle previsioni. In particolare il consensus per l'utile netto era di 8,6 miliardi di euro, quello per i ricavi era di 97 miliardi di euro e il consensus per l'utile operativo adjusted di 14,1 miliardi di euro. Migliori delle previsioni anche il margine sull'utile operativo adjusted (la stima era per un margine al 12,2%) e il free cash flow che era atteso pari a circa 5 miliardi di euro.

Secondo gli analisti di Intermonte, «i risultati del primo semestre 2023 sono migliori del previsto grazie al minore impatto dell'inflazione dei costi/maggiori efficienze, mentre gli effetti prezzi e volumi erano in linea con le attese e il mix un po' più debole. Anche il free cash flow è stato forte con 8,7 miliardi di euro, ma grazie al Capex ben al di sotto delle aspettative». Inoltre, aggiungono che «le scorte sono aumentate leggermente rispetto al primo trimestre 2023, ma entro un intervallo ragionevole. La guidance è stata confermata, ma il suo valore è limitato dato l’ampio intervallo e poca significatività rispetto ai risultati raggiunti. Il consenso dovrebbe rivedere le stime al rialzo di almeno il 6% includendo risultati migliori nel primo semestre, ma riteniamo che l'aumento sarà maggiore dato anche il debole secondo semestre implicito».

Anche per Equita i risultati del primo semestre di Stellantis sono «nettamente meglio delle attese» con un «free cash flow di 8,7 miliardi pari all'attesa per l'intero anno». Alla luce di questo, aggiungono gli analisti di Equita, «le stime per l'intero anno sono da alzare double digit anche se la performance del primo semestre è stata trainata dai prezzi che ritracceranno» nella seconda parte dell'anno: «Sebbene il driver principale siano i prezzi, destinati comunque a ritracciare nei prossimi trimestri, le stime per l'intero 2023 sia nostre che di consensus sono da alzare double digit», precisano. Per Banca Akros, «i risultati del primo semestre 2023 hanno nettamente superato il consenso su praticamente tutte le metriche. Il fatto che Stellantis non abbia migliorato la guidance 2023 non è importante a nostro avviso perché la guidance è estremamente vaga. Adegueremo le nostre stime dopo la conference call di oggi. Ci aspettiamo che oggi il prezzo delle azioni reagisca in modo forte e positivo».