Stellantis: così parte dalla Francia riforma delle fabbriche

La musica di Mozart non copre i rumori della lastratura, sarebbe chiedere troppo. È il segnale per gli addetti ai quattro quadri di comando che la fase di stampaggio di un pezzo è terminata e si può passare al prossimo: una fiancata, un cofano, un tetto. La nuova pressa di Sochaux, lo storico stabilimento ex Peugeot, 24 milioni di auto prodotte dal 1911, capofila per il gruppo Stellantis del modello produttivo in tutto il mondo, ha quadruplicato l’efficienza del processo e promette di arrivare fino...