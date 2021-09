Stellantis sui crediti negli Usa per ora non chiude a Santander

3' di lettura

A rapporto ancora aperto con SCUSA (acronimo che sta per Santander consumer Usa) Stellantis ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di FIFS Holdings Corp, capofila di First Investors Financial Services Group, società di finanziamento auto indipendente leader negli Stati Uniti, con sede a Houston (Texas). Circa 285 milioni di dollari in contanti. L’obiettivo strategico di Stellantis è quello di creare una società finanziaria propria negli Stati Uniti, una captive, per sostenere le vendite...