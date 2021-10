Stellantis, i dati sulle vendite francesi mettono sotto pressione i titoli

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Titoli Stellantis sotto pressione in Borsa, dopo la pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni francesi di settembre. In attesa dei numeri italiani, che saranno comunicati questa sera alle 18, gli investitori valutano l'andamento delle vendite in Francia: il mercato ha registrato un calo del 20,5%, secondo i dati diffusi dalla Plateforme Automobile (Pfa), mentre Stellantis ha fatto peggio, accusando una flessione del 28,1%. Settembre pesante anche per Toyota (-29,6%) e Ford (-37,8%), mentre gli altri principali costruttori hanno in parte limitato i datti,con flessioni inferiori al 20%: Renault -15,4%, Volkswagen -19,1%.

Nei primi nove mesi dell'anno le vendite di auto sono aumentate complessivamente dell'8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma la Pfa ha messo in guardia sulle prospettive a causa della carenza di componenti elettronici che sta pesando su un mercato già debole. Per Stellantis il bilancio dei nove mesi indica una crescita del 3,9%, ma il dato resta del 29% al di sotto dei livelli del 2019 (-27% per Renault, -15% per Volkswagen).



Loading...