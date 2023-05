Stellantis debole dopo la trimestrale, cautela su prezzi in Nord America

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis debole a Piazza Affari dopo i risultati trimestrali, che hanno mostrato ricavi comunque superiori alle attese. In una seduta di cautela per il comparto auto europeo, i titoli perdono terreno a Milano, mettendo a segno la peggiore performance del FTSE MIB. Il gruppo è in calo anche alla Borsa di Parigi, dove le azioni Stellantis sono in coda al CAC 40. Prima dell'apertura dei mercati, Stellantis ha comunicato di aver chiuso i primi tre mesi dell'anno con una crescita dei ricavi del 14% a 47,2 miliardi di euro, principalmente grazie all'aumento delle consegne e ai prezzi.

Le consegne consolidate sono aumentate nel 7% a 1,476 milioni di unità. I risultati sono stati superiori alle attese del consensus di FactSet per quanto riguarda i ricavi (+11% a 45,889 mld), mentre le consegne di auto sono state inferiori (l'attesa era per +9% a 1,495 mln). È stata confermata la guidance per il 2023 che prevede una crescita «dougle-digit» del margine sull'utile operativo adjusted e un free cash flow industriale positivo. Per gli analisti di Intermonte, «i ricavi del primo trimestre sono stati leggermente superiori alle attese grazie a maggiori "altri ricavi" (Comau, Teksid, Mobility service), mentre i ricavi auto sono stati sostanzialmente in linea con le attese» e per quanto riguarda la conferma della guidance rilevano che «il suo valore è limitato».

Ricavi «superiori alle attese» anche per Equita Sim, Bestinver e Banca Akros. Gli analisti di quest'ultima sollevano la questione dei prezzi in Nord America. L'area è la più redditizia per il gruppo automobilistico e secondo le stime di Banca Akros nel trimestre ha visto un calo dello 0,7% annuo dei prezzi di vendita medi: si tratta del primo segno meno dal primo trimestre 2013. In aumento invece i prezzi di vendita medi in Europa (+4,3%) e America Latina (+4%). Tuttavia, «il dato sul Nord America può sollevare dubbi sulla sostenibilità dei margini di questa importante area che nel 2022 ha generato il 60% del margine operativo».