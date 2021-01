Stellantis, la dimensione industriale e finanziaria del nuovo gruppo. Le prime sfide da affrontare

Ecco le due sfide territoriali da affrontare



E poi vanno messi in conto per Fca gli investimenti fatti al momento giusto nel network industriale americano considerato uno dei più moderni ed efficienti a livello mondiale. All'orizzonte ci sono, però, due sfide oltre alla leadership che già hanno Fca in Sud America e Psa in Africa. La prima è l'Oriente, il più grande mercato del mondo destinato in futuro a dettare l'agenda dell'automotive, dove le due aziende insieme hanno una presenza per il momenti quasi marginale.



Lo sbarco di nuovi marchi in Nord America



Se in nell'area orientale saranno specialmente i francesi a gestire al meglio la crescita di Stellantis vista la tradizione essendo stati insieme a Volkswagen i primi a sbarcare in Cina, Fca con il core business concentrato in Nord America amplierà l'area di crescita per i marchi di Psa, Peugeot in particolare che da tempo aveva programmato il ritorno negli Usa e che ora potrà accelerare i tempi delle sbarco grazie alle possibili sinergie in tema di distribuzione.



Leader nel settore dei veicoli commerciali



L'altra grande sfida saranno i veicoli commerciali dove Fca e Psa sono finiti nel mirino dell'Antitrust europeo, preoccupato che la fusione avrebbe potuto mettere a rischio la concorrenza. Nei furgoni Stellantis reciterà un ruolo da leader anche perché è un settore rodato dove italiani e francesi lavorano insieme da quasi mezzo secolo. Un comparto dai margini elevati, in profonda trasformazione e come nelle auto destinato alla mutazione elettrificata nei prossimi anni, non a caso altri due giganti come Ford e Volkswagen hanno da tempo deciso di unire le loro pur notevoli forze nel Vecchio Continente.



Tanti impianti produttivi in tutto il mondo



Da subito Stellantis dovrà lavorare su due fronti: quello dell'inglobamento dei 14 marchi automobilistici derivanti dalla fusione a cui ne vanno aggiunti altri due per servizi, quelli della mobilità Free2Move e per il post vendita Mopar, per farne un vero gruppo globale per dimensioni e piattaforme, con location produttive in tutto il mondo: in Francia, Italia, Germania, Polonia, Serbia, Usa, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Turchia, India e Cina.



Le possibili risorse derivanti dalle sinergie



L'altra sfida da vincere oltre che possibilmente in tempi stretti è quella tecnologica: con oltre 33mila addetti impiegati nella ricerca e nello sviluppo raggruppati nella nuova realtà, Stellantis potrà accelerare la trasformazione di modelli dei rispettivi brand, puntando soprattutto sull'elettrificazione in un piano che dovrà garantire 5 miliardi di euro di risparmi in 4 anni con la condivisioni delle spese di sviluppo e la razionalizzazione della rete di vendita.