Stellantis, ai dipendenti italiani premio produzione medio di 1400 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Per il 2021 i dipendenti di Stellantis in Italia riceveranno mediamente un premio pari al 6% della retribuzione di riferimento, che corrisponde a circa 1.400 euro medi. Si legge in una nota, in cui Stellantis Italia fa sapere di avere comunicato alle organizzazioni sindacali i valori del bonus retributivo, che sarà erogato questo mese ai dipendenti del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro.

I risultati variano a seconda delle performance, misurate con gli indicatori previsti dal Contratto, realizzate da ogni unità produttiva. Sono confermati i risultati della maggior parte degli stabilimenti produttivi italiani, tra i quali ancora una volta si distinguono Pomigliano e Verrone che per il settimo anno consecutivo hanno raggiunto l'eccellenza. La politica retributiva, introdotta a luglio del 2015 e confermata dal rinnovo del 2019 (prima della fusione tra Fca e Groupe Psa), prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività e qualità del gruppo.