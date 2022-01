Stellantis / DS 4

Il quarto modello del marchio francese di Stellantis è realizzato sulla piattaforma modulare Emp2, la stessa utilizzata per modelli Peugeot (308, 3008, 5008) e Opel (GrandLand X). Lunga 4,4 metri, può accogliere a bordo cinque persone con un bagagliaio che è accreditato di una capacità di 430 litri. L'abitacolo della DS 4 introduce una nuova plancia più lineare e dispone di un tunnel centrale che divide nettamente i sedili anteriori. Il cruscotto è digitale e il sistema di infotainment ha un display touch di 10 pollici che funziona come uno smartphone. Le schermate sono sfogliabili facendo scorrere il dito e personalizzabili e si possono vedere anche tre funzioni affiancate in contemporanea. Nel tunnel centrale, un altro display di 5 pollici consente di richiamare più facilmente le funzioni più utilizzate e non manca un head-up display che proietta sul parabrezza, davanti al guidatore e su una superficie di ben 21 pollici. La piattaforma modulare ha consentito di mettere a disposizione per la DS 4 i più recenti powertrain dell'ormai ex gruppo Psa. La media ha debuttato da subito nella versione E-Tense con powertrain plug-in hybrid da 225 cv sia pure a trazione solo anteriore, in grado di garantire fino a 50 km di autonomia elettrica. A cui si aggiungono poi le motorizzazioni termiche a benzina con il 1.200 cc PureTech da 130 cv o il 1.600 cc PureTech da 180 cv e turbodiesel con il 1.500 cc BlueHDi da 130 cv. Tutte le DS 4 sono poi abbinate all'automatico a 8 marce.

