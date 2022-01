Stellantis / DS 9

DS 9 si presenta sul mercato in versione E-Tense, motorizzazione ibrida plug-in a trazione integrale che abbina un turbo benzina PureTech ed un propulsore elettrico alimentato da una batteria della capacità di 11,9 kWh e consente di percorrere fino a 50 km a zero emissioni ad una velocità massima di 135 km/h. Grazie al DS Drive Assist utilizzabile fino a 180 km/h che regola velocità e traiettoria sotto la supervisione del conducente, la berlina permette una guida semi-autonoma di livello 2. Il pacchetto DS Safety raggruppa sei funzioni Adas principali per la sorveglianza degli angoli morti, frenata automatica d'emergenza e riconoscimento esteso dei cartelli stradali. In aggiunta oltre alla modalità Electric la vettura può funzionare anche in Hybrid e Sport che offrono regolazioni delle sospensioni DS Active Scan e un migliore feedback con chi guida con sterzo e acceleratore. La ricarica avviene tramite il sistema di bordo a 7,4 kW, con tempi di 90 minuti per fare il pieno d’energia. Alla versione E-Tense da 225 cv sarà successivamente affiancata una da 250 cv con una maggiore autonomia a emissioni zero che sarà disponibile in Cina fra qualche mese.

