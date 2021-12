Stellantis e Brebemi insieme per testare la ricarica wireless su strada

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si chiama “Arena del Futuro” la ricarica ad induzione dinamica per le auto elettriche. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Stellantis e Brebemi che insieme hanno inaugurato il circuito “Arena Del Futuro” costruito dalla società che gestisce l’autostrada A35. Lungo 1.050, il circuito si trova in un’area privata dell’autostrada, in prossimità dell’uscita Chiari Ovest, ed è alimentato con una potenza elettrica di 1 MW. Grazie al Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT ), i veicoli elettrici possono ricaricarsi in modalità wireless viaggiando su corsie cablate con un innovativo sistema di spire posizionate sotto l’asfalto.

Arena del futuro

Le fasi del progetto

Dopo l’individuazione delle migliori tecnologie legate all’elettrificazione stradale e a seguito di una fase di messa a punto del circuito – realizzato a ridosso del collegamento che unisce Brescia a Milano – è iniziata la terza fase del progetto che prevede la sperimentazione delle tecnologie adottate. I primi veicoli – una Fiat 500 elettrica e un Bus Iveco E-Way – sono stati equipaggiati per testare il sistema e hanno già percorso diversi chilometri con risultati incoraggianti, come ha comunicato la società in una nota.

Loading...

Obiettivo del progetto è dimostrare che il sistema DWPT rappresenta una delle principali tecnologie candidate a garantire un processo di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale nel settore della mobilità.

Il ruolo di Stellantis

La partecipazione di Stellantis nella sperimentazione rientra nella strategia di elettrificazione presentata dal Gruppo guidato da Carlos Tavares durante l’EV Day dell’8 luglio scorso, con investimenti previsti per circa 30 miliardi entro il 2025 per l’elettrificazione dei modelli e lo sviluppo di software.

La sfida è quella di offrire al pubblico non soltanto un parco mezzi capace di ampie autonomie e velocità di ricarica ultrarapide, ma anche un ecosistema di servizi in grado di soddisfare i bisogni della clientela. «Si tratta di una soluzione d’avanguardia per dare una risposta concreta ad entrambi i temi, autonomia e ricarica, che preoccupano i clienti» ha sottolineato Anne-Lise Richard, responsabile per Stellantis della e-Mobility Business Unit a livello globale. La ricarica delle vetture in movimento permette vantaggi evidenti in termini di tempi di ricarica e dimensionamento delle batterie ha spiegato Richard.