Stellantis e Foxconn alleate sulle auto elettriche e connesse. Nel mirino il mercato cinese e il software

3' di lettura

Stellantis ed Foxconn hanno siglato una partnership strategica. E domani 18 maggio il quarto gruppo mondiale dell'auto e il gigante dell'elettronica e dell'assemblaggio conto terzi, annunceranno i dettagli della loro alleanza. I dettagli non sono ancora noti, ma si tratta del risultato di mesi di trattative tra le due aziende in base a un negoziato partito lo scorso anno, è stato annunciato il 17 gennaio 2020, tra Fca e la Hon Hai Precision Industries (questo il nome per esteso di Foxconn). Tempi lunghi dunque, quasi un anno e mezzo ma la pandemia ha ritardato l'operazione e soprattutto in mezzo si è messa la costituzione di Stellantis che ha inglobato Fca e Psa a partire dallo scorso gennaio.



L'obbiettivo della joint venture paritaria ha l'obbiettivo lo sviluppo e la produzione di auto elettriche e connesse per entrare nel business dell'Internet of Vehicles (IoV). Sarà coinvolta anche la sussidiaria FIH Mobile, specializzata nell'assemblaggio. Stellantis ed Foxconn uniranno le loro competenze in merito a progettazione, ingegneria e produzione di automobili e della tecnologia software mobile per concentrarsi sul mercato, in forte crescita, dei Bev (Battery electric vehicle).

Loading...

Del resto l'auto elettrica sta travalicando i confini dell'industria dell'auto per estendersi in altri settori suscitando l'interesse di protagonisti dell'elettronica, e del mondo degli smartphone in particolare. Del resto, Xiaomi, grande player del settore, ha due mesi fa annunciato dieci miliardi di investimenti per realizzare una propria gamma di auto elettriche, anzi di smart car.

E la presenza di Foxconn, storico partner di Apple per la produzione degli iPhone è oltremodo emblematica anche perché da qualche mese sono ritornate sempre più forti le voci sulla Apple Car, la fantomatica auto della mela di Cupertino, che da cinque anni a questa parte appare e scompare dal radar dei media. Ma ultimamente, nonostante la cancellazione del progetto Titan, i tempi sembrerebbero maturi anche perché Apple deve capire se c'è vita dopo l'iPhone e l'auto potrebbe essere davvero nei sui piani. E forse ora con lo sbarco di Xiaomi e con gli annunci simili di Huawei, Apple potrebbe lanciare la sfida la sfida al mondo dell'automotive, ma al momento quella “l'auto migliore di sempre” è stata anticipata dai cinesi.

E se un suo partner come Foxconn si getta nell'avventura automotive insieme a un colosso con 14 marchi potrebbe significare che la situazione sta evolvendo rapidamente.