Stellantis e Leapmotor, si avvicina l’accordo con il marchio cinese

Stellantis è pronta ad investire nella startup cinese Leapmotor, azienda fondata nel 2015. Secondo le indiscrezioni arrivate dal paese del Dragone, il gruppo guidato da Carlos Tavares avrebbe individuato la giovane realtà cinese come il partner ideale per la fornitura di componentistica dedicata ai futuri modelli completamente elettrici.

Stellantis entra in Leapmotor

Come riportato da CarNewsChina, tre fonti interne avrebbero confermato l’investimento di Stellantis in Leap Motor, collaborazione che permetterà al gruppo nato dall’unione di FCA con PSA Di utilizzare la piattaforma cinese Erev Leap 3.0. Lanciata lo scorso luglio, e conosciuta inizialmente come LPEE 3.0, è pensata per la realizzazione di veicoli sia Bev (100% elettrici) che Erev (Range Extender Vehicle). A settembre Leapmotor ha presentato il primo veicolo elettrico basato sulla piattaforma LEAP 3, il suv C10, e nel 2024 arriverà in Europa con la compatta T03.

Loading...

Volkswagen e Leapmotor

Stellantis non sarà molto probabilmente il solo costruttore europeo ad utilizzare la piattaforma Leap 3.0. Come confermato dallo stesso Zhu Jiangming, Ceo di Leapmotor “non saremo solo un marchio di veicoli elettrici ma anche un fornitore di tecnologie fondamentali per i veicoli elettrici”. Manca l’ufficialità ma i rumors anticipano una futura collaborazione tra Leapmotor e Volkswagen, con l’obiettivo di rilanciare il marchio Jetta in Cina utilizzando la piattaforma Leap 3.0.