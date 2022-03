Stellantis e LG Energy Solution insieme per produrre batterie in Canada

Come parte del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato piani per realizzare globalmente vendite di veicoli elettrici a batteria per cinque milioni di unità nel 2030, raggiungendo con i BEV il 100% del mix di vendite di autovetture in Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri in Nord America. Stellantis ha inoltre aumentato la capacità pianificata di batterie da 140 GWh a circa 400 GWh, grazie al supporto di cinque impianti di produzione di batterie e di contratti di fornitura aggiuntivi. LG Energy Solution, con quest'ultimo annuncio, si è assicurata una capacità di produzione di oltre 200 GWh in Nord America ogni anno, che consentirà la produzione di 2,5 milioni di veicoli elettrici ad alte prestazioni. Il produttore di batterie ha precedentemente annunciato piani per investire circa 4,6 miliardi di dollari statunitensi in impianti dedicati alla produzione di batterie in Nord America. A livello globale, LG è in procinto di espandere la propria rete di produzione internazionale in più continenti, inclusi Paesi come Canada, Stati Uniti, Polonia, Indonesia, Cina e Corea del Sud.