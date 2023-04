Stellantis, maxi-intesa in Australia su nichel e cobalto per la «mobilità pulita»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stellantis ha siglato con Alliance Nickel un accordo vincolante per la fornitura di 170mila tonnellate di solfato di nichel e di 12mila tonnellate di solfato di cobalto per batterie per un periodo iniziale di cinque anni. L'intesa rappresenta circa il 40% della produzione annuale prevista del NiWest Nickel-Cobalt Project in Australia occidentale. Il prezzo del solfato di nichel e di cobalto è legato all'indice dei prezzi. Inoltre, Stellantis acquisterà 9,2 milioni di euro (15 milioni di dollari australiani) di nuove azioni di Alliance Nickel, ottenendo così una partecipazione finale dell'11,5% e il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione Alliance.

Gli accordi vincolanti e l'acquisto di azioni consolidano la partnership tra Stellantis e Alliance Nickel iniziata a ottobre 2022 con un memorandum d'intesa non vincolante per la fornitura di materiali per batterie di veicoli elettrici. I fondi derivanti dall'acquisto di azioni saranno utilizzati per il completamento dello Studio di fattibilità definitivo del NiWest Project. A questo si aggiungeranno le attività di progettazione ingegneristica, previste per l'ultimo trimestre del 2023.

Il nichel vede prezzi in calo del 33% dai massimi di marzo 2022. Il cobalto (US spot price) del 58%.

Tavares: «Leadership nella decarbonizzazione»

«Gli impegni stabiliti da Dare Forward 2030 e il nostro ruolo di leadership nella decarbonizzazione si basano sulla garanzia della fornitura di materiali chiave per i nostri veicoli elettrici», ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, sottolineando che «la partnership con Alliance Nickel è un elemento essenziale del nostro piano volto a fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile in tutto il mondo». Gli accordi vincolanti «rafforzano la nostra strategia di sviluppo per il NiWest Nickel-Cobalt Project, aprono nuove e importanti opzioni di finanziamento e consolidano l'intesa con un cliente e un investitore di primo livello», ha aggiunto Paul Kopejtka, Ceo di Alliance.

I precedenti accordi

Tra i precedenti accordi nelle strategia di Stellantis per l’approvvigionamento di materie prime, quest’anno, a gennaio un accordo vincolante con il gruppo australiano Element 25 per la fornitura di solfato di manganese monoidrato ad alto grado di purezza per la produzione di pacchi batteria. L’accordo quinquennale prevede la consegna di un volume totale di 45 chilotoni a partire dal 2026, con la possibilità di estenderne la durata e aumentare i volumi. Lo scorso ottobre, inoltre, Stellantis e Gme Resources Limited hanno sottoscritto un memorandum d’intesa non vincolante per la futura vendita di ampie quantità di prodotti a base di solfato di cobalto e nichel per le batterie da NiWest Nickel-Cobalt Project, in Australia Occidentale (NiWest). A giugno, invece, accordo con Vulcan Energy Resources e ingresso come secondo azionista nell’azienda fornitrice di litio decarbonizzato. Questo accordo era stato preceduto a novembre 2021 da un contratto quinquennale con la società australiana per una fornitura di idrossido di litio dal 2026. Sempre a giugno 2022, accordo con Controlled Thermal Resources per la fornitura di litio a basse emissioni finalizzata alla produzione di veicoli elettrici in Nord America.