Stellantis e il motosport: ecco come il gruppo affronta il mondo delle competizioni

Inoltre, un'altra riflessione riguarda la partecipazione alla Dakar. Dai piani alti di Jeep sono trapelate delle immagini di un nuovo suv coupé elettrico e, tra le immagini, spicca anche quella con un look molto racing, potrebbe essere l'indizio di un nuovo progetto per il rally cross country? Domanda che la momento non ha risposta ma che con il susseguirsi dei mesi troverà sicuramente spazio di discussione.

Peugeot: dai rally alla pista e non solo

Il marchio del Leone ha un'importante storia nel mondo del motorsport ed è ancora attivo in diverse discipline. Dalla velocità in pista con la compatta 308 iscritta al campionato Tcr (Campionato turismo endurance) e la 308 Racing Cup. Ma non solo, con la 208 Peugeot partecipa già da molti anni ai rally e dal 2020, con l'avvento della nuova generazione del modello, è stata sviluppata la Rally4, una nuova categoria che ha molto in comune con la versione stradale.

Ma, ancora, Peugeot partecipa anche a competizioni che mettono a durissima prova i veicoli, come la Dakar. Ormai dal 2017 il marchio francese ha sviluppato la 3008 Dkr (su base del suv 3008) per competere nella Coppa del mondo Cross Country Rally, vincendo il rally Dakar (una delle gare più impegnative al mondo) nel 2017 e 2018.

Citroën: sei titoli nel 2020

Dopo aver lasciato il mondiale rally a fine stagione 2019, Citroën ha trovato la sua dimensione nelle competizioni nazionali e internazionali con la C3 R5.

Un'auto molto performante e che ha dimostrato la sua competitività riuscendo a imporsi a livello nazionale, come in Italia dove ha vinto il titolo Cir con Crugnola-Ometto (auto preparata da F.p.f. Sport) ma anche a livello internazionale, con la vittoria di Østberg-Eriksen del campionato Wrc2. Da ricordare anche i successi di Lukyanuk-Eremeev nell'Erc Championship (campionato Europeo), di Bonato-Boulloud nel campionato francese asfalto e Franceschini-Haut-Labourdette campioni sempre in Francia ma su terra. Infine, il successo è arrivato anche in Spagna, con la vittoria del campionato da parte di Lopez-Rozada.