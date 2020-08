Stellantis e le sinergie programmate a fusione avvenuta

La corsa all'elettrificazione è ufficialmente iniziata. Nel grande gruppo Stellantis che nascerà dalla fusione fra Fca e Psa ad oggi i franco-tedeschi sono in vantaggio sugli italo-americani, che ancora devono portare al debutto un modello a zero emissioni. Se infatti Psa grazie alla piattaforma Cmp ha già introdotto sul mercato citycar elettriche come la Peugeot 208 e la Opel Corsa e suv compatti come la Peugeot 2008 e l'annunciato Opel Mokka, Fca farà debuttare in ottobre il suo primo modello a batteria, la Nuova Fiat 500 elettrica. Le sinergie che arriveranno potranno tuttavia accelerare la tempistica e ridurre di molto i costi.