Stellantis: ecco com'è formata la squadra manageriale Il nuovo gruppo automobilistico italo-francese ha nominato i membri della squadra dei top executive team per raggiungere gli obiettivi prefissati

Stellantis è realtà. E sin dal primo giorno il gruppo automobilistico italo-francese lavora sulla concretezza, adottando un sistema di governance efficiente con un “Top Executive Team” oltre a nove comitati dedicati al coordinamento di prestazioni e strategia aziendali.



Come precedentemente annunciato, il CdA di Stellantis è composto da due amministratori esecutivi - John Elkann (presidente) e Carlos Tavares (Chief Executive Officer) - e nove amministratori non esecutivi: Robert Peugeot (vicepresidente), Henri de Castries (senior independent director), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry e Kevin Scott. Sin dal primo giorno nove comitati di governance garantiranno una struttura operativa efficiente che includerà performance e strategia a livello aziendale, pianificazione, regioni, produzione, marchio e stile.

Tra le diverse divisioni, a capo dell'area “Strategic and performance” è stato nominato responsabile Americhe Mike Manley, come Ceo regionali: per l'Europa allargata Maxime Picat e Xavier Duchemin per la Regione Eurasia, Mark Stewart per il Nord America, Grégoire Olivier (ad interim) per la Cina. Tra i Chief Executive Officers dei brand, Christian Meunier (Jeep), Vincent Cobee (Citroën), Olivier Francois (Fiat e Abarth), Michael Lohscheller (Opel e Vauxhall), Linda Jackson (Peugeot), Jean- Philippe Imparato (Alfa Romeo), Béatrice Foucher (Ds), Luca Napolitano (Lancia) e Davide Grasso (Maserati).

Il Ceo di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato: «Questo Team altamente competitivo, impegnato ed equilibrato farà leva sulle sue competenze congiunte e sui diversi background per guidare Stellantis affinché divenga un'azienda d'eccellenza».