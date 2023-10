Stellantis: ecco la nuova gamma di veicoli commerciali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stellantis ha svelato oggi una gamma completa di nuovi veicoli commerciali elettrificati compatti, medi e grandi (dodici veicoli in totale) per i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall, nell’ambito dell’offensiva strategica Pro One per la divisione veicoli commerciali.

Più autonomia per tutti i segmenti

La seconda generazione di furgoni a emissioni zero, in linea con le aspettative dei clienti e che offre una maggiore autonomia dei BEV, un’offerta addizionale di celle a combustibile, 18 Adas per l’assistenza alla guida, una connettività completa e innovazioni come il “Power Take Off elettrico.

La nuova gamma di veicoli commerciali porta con sé una seconda generazione di tecnologie a emissioni zero, tra cui sistemi di batterie interni EV che offrono una maggiore autonomia senza compromessi in termini di capacità. Infatti, per quanto riguarda i furgoni compatti a ioni di litio, l’autonomia raggiunge ora i 330 chilometri, mentre nei nuovi furgoni Bev di medie dimensioni, i pacchi batteria sono in grado di offrire 50 o 75 kWh di energia e un’autonomia fino a 350 km.

Infine, nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, una batteria da 110 kWh offre la migliore autonomia EV della categoria, fino a 420 km. Inoltre, la ricarica rapida a 150 kW porterà la batteria del furgone grande da 0 all’80% in meno di un’ora.

Sviluppi anche per l’idrogeno

I progressi riguardano anche nella propulsione a celle a combustibile a idrogeno a zero emissioni. Una seconda generazione di propulsione a celle a combustibile a idrogeno nei furgoni di medie dimensioni, che sarà lanciata a metà del 2024, adotta un sistema di media potenza esclusivo di Stellantis e fornisce un record di autonomia nel segmento fino a 400 km.