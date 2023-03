Stellantis firma l’intesa, costruirà una fabbrica in Sudafrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Stellantis ha siglato un memorandum d’intesa con l’Industrial Development Corporation (Idc) e il Department of Trade, Industry and Competition per lo sviluppo di uno stabilimento produttivo in Sudafrica. La cerimonia ha avuto luogo presso l’ufficio del ministro del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza Ebrahim Patel alla presenza di Tp Nchocho, ceo dell’Idc, di Samir Cherfan, Stellantis Middle East and Africa chief operating officer e di Leslie Ramsoomar, direttore generale di Stellantis South Africa. «Sono lieto che Stellantis abbia scelto il Sudafrica per espandere la propria attività produttiva», ha detto Patel.

«L’azienda è una grande casa automobilistica globale, con una gamma di brand molto noti. Il Sudafrica è un’ottima destinazione per gli investimenti, con una notevole capacità di produzione di automobili. Siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con Stellantis per consentire all’azienda di realizzare uno stabilimento che amplierà la nostra base produttiva e offrirà nuovi posti di lavoro a livello locale», ha aggiunto.

Loading...

«Si tratta di un passo importante del nostro piano strategico Dare Forward 2030 mirato a rafforzare la nostra leadership nella regione mediorientale e africana e a diventare un attore di primo piano in Sudafrica», ha sottolineato Cherfan. «Il sito produttivo sudafricano costituirà un nuovo tassello della nostra strategia di industrializzazione, che comprende il progetto di vendere un milione di veicoli in questa regione entro il 2030 con il 70% di autonomia produttiva regionale». L’obiettivo è quello di completare questo progetto produttivo entro il 2025.