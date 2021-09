Stellantis con First Investors crea il braccio finanziario negli Usa

3' di lettura

Se il braccio finanziario per entrare nel nuovo mercato mancava adesso c’è. Stellantis ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di FIFS Holdings Corp, capofila di First Investors Financial Services Group, società di finanziamento auto indipendente leader negli Stati Uniti, con sede a Houston (Texas) con una transazione regolata interamente per contanti del valore di circa 285 milioni di dollari, soggetto a rettifica legata alla chiusura di bilancio e all'esercizio di alcune opzioni, da un gruppo di investitori guidato da Gallatin Point Capital che include affiliate di Jacobs Asset Management. L'obiettivo strategico di Stellantis è quello di creare una propria società finanziaria negli Stati Uniti per sostenere le vendite e capitalizzare pienamente la sua forte posizione di mercato, creando al contempo un valore per i propri azionisti nel lungo termine.

«Questa transazione segna una pietra miliare nella strategia di finanziamento delle vendite di Stellantis in un mercato strategico come gli Stati Uniti. First Investors ha un'eccezionale piattaforma finanziaria e operativa, sostenuta da un forte team di gestione, con una vasta esperienza nel campo del finanziamento automobilistico. La proprietà di una società finanziaria negli Stati Uniti è un'opportunità che permetterà a Stellantis di sviluppare nel breve-medio termine a favore dei nostri clienti e concessionari una gamma completa di prodotti finanziari, tra cui prestiti al dettaglio e leasing e finanziamenti alla rete», ha commentato Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

Loading...

L’operazione, come spiegato in una nota, permetterà al gruppo di creare una piattaforma da cui far crescere un'organizzazione finanziaria in grado di offrire una gamma di prodotti e servizi completa per la propria clientela in un mercato in profonda trasformazione, che vede una sempre maggiore fetta della clientela preferire il possesso temporaneo dell’auto.

Stellantis è l'unico grande produttore di automobili che opera attualmente negli Stati Uniti senza una società finanziaria di proprietà. L’acquisizione rappresenta un'importante opportunità strategica, con un potenziale significativo di incremento dei profitti e fidelizzazione dei clienti. Inoltre, per il gruppo, avere una propria finanziaria contribuisce a migliorare in maniera significativa l'esperienza legata alla proprietà della vettura e ai servizi di connettività nell'era digitale per i clienti che acquistano i suoi veicoli Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat e Alfa Romeo; offrirà inoltre a Stellantis future opportunità di sviluppo di nuove strategie di business.

«Siamo entusiasti di unirci al team di Stellantis. Entrare a far parte di Stellantis fornisce una stabilità di lungo termine per la nostra azienda e i nostri dipendenti. Crediamo che sotto la nuova proprietà, ci siano significative opportunità di crescita per First Investors, espandendo la nostra offerta di prodotti per sostenere la crescita delle vendite di auto di Stellantis», ha affermato Tommy Moore Jr, presidente e ceo di First Investors.