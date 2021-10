Stellantis produrrà batterie con Lg Energy in Nord America. Si muove anche Toyota

«Creare una joint venture con Stellantis sarà un capitolo storico della nostra partnership di lunga data», ha aggiunto Jong-hyun Kim, presidente e ceo di LG Energy Solution. «Utilizzando le nostre competenze tecniche collettive e individuali e la capacità di produzione di massa, LGES si posizionerà come fornitore di soluzioni per batterie per i potenziali clienti della regione», ha specificato.

Anche Toyota si muove negli Stati Uniti

Intanto Toyota prevede di costruire una nuova fabbrica da 1,29 miliardi di dollari negli Stati Uniti per produrre batterie per veicoli ibridi gas-elettrici e completamente elettrici. La posizione dell’impianto non è stata annunciata, ma la società ha affermato che alla fine impiegherà 1.750 persone e inizierà a produrre batterie nel 2025, espandendosi gradualmente fino al 2031. L’impianto fa parte dei 3,4 miliardi di dollari che Toyota prevede di investire negli Stati Uniti in batterie per autoveicoli nel prossimo decennio. Il primo costruttore mondiale non ha specificato dove saranno spesi i restanti 2,1 miliardi di dollari, ma parte di questi probabilmente andrà a un’altra fabbrica di batterie.