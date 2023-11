Stellantis giù con il settore auto, scattano i realizzi dopo il rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una giornata fiacca per il comparto automotive europeo (-0,64% l'Euro Stoxx 600 di settore), Stellantis viaggia con il freno a mano tirato a Piazza Affari, facendo segnare un ribasso superiore a un punto in un FTSE MIB comunque in discesa. Le azioni sono colpite dai realizzi, dopo avere inanellato nelle sedute precedenti una serie di rialzi: tra martedì e venerdì Stellantis aveva guadagnato complessivamente quasi 2 punti, in una settimana in cui, in particolare, è stata annunciata l'apertura del primo hub di economia circolare SustainEra, all’interno del comprensorio di Mirafiori a Torino.

Con un investimento di 40 milioni di euro, l’hub prevede di impiegare 550 addetti entro il 2025 e nasce in una struttura riconvertita, per mettere in atto un approccio sostenibile alla produzione e al consumo (occupa un’area totale di 73.000 metri quadrati, di cui 55.000 metri quadrati sono stati recuperati riconvertendo una struttura parzialmente inutilizzata e riciclando più di 5.000 tonnellate di metallo proveniente da risorse obsolete).

«Stiamo industrializzando il recupero e il riutilizzo sostenibile dei materiali, dando vita a nuove tecnologie e competenze mentre cresciamo nel settore. Il nostro impegno nella rigenerazione, riparazione, riutilizzo e riciclo non solo alleggerirà la pressione sul nostro pianeta, ma porterà anche valore finanziario a Stellantis, salvaguardando il nostro futuro mentre trasformiamo il nostro modello di produzione e consumo», ha detto il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares. Secondo le previsioni, la business unit di economia circolare genererà oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030, nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030.