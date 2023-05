Stellantis inaugura la prima gigafactory in Francia: «Campione europeo delle batterie elettriche»

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Douvrin, nel Nord Est della Francia, è stata inaugurata la prima gigafactory europea per la produzione di batterie per auto elettriche. Lo stabilimento parte con una produzione annua di 13,4 Gwh e al 2030 arriverà a produrre 40 GWh l’anno. Il sito si sviluppa su 34 ettari e sarà diviso in tre blocchi, il primo dei quali parte oggi, 30 maggio 2023. Al 2030 si prevede che impiegherà circa 2mila persone.

Investimenti per oltre 7 miliardi

«Qui siamo nel futuro». Così John Elkann, presidente di Stellantis, a margine dell’inaugurazione dell’impianto realizzato da Acc, la jv paritetica tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies a Douvrin, nel Nord Est della Francia. «È un grande progetto europeo», ha aggiunto Elkann, con riferimento al fatto che questa è solo la prima delle tre gigafactory che Acc realizzerà in Europa. La seconda sarà in Germania e la terza in Italia, a Termoli, per un investimento complessivo di 7,3 miliardi di euro, di cui circa 1,3 miliardi di investimenti pubblici.



All’inaugurazione hanno partecipato, per l’Italia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; per la Francia Bruno Le Maire, ministro dell’Economia, Agnes Pannier-Runacher, ministra della Transizione energetica, e Roland Lescure, ministro delegato dell’Industria; per la Germania, Volker Wissing, ministro dei Trasporti. Per le società sono intervenuti Yann Vincent, ceo di Acc, Ola Kallenius, ceo di Mercedes-Benz, Patrick Pouyanne, ceo di TotalEnergies e Carlos Tavares, ceo di Stellantis, arrivato accompagnato dal presidente Elkann.

Prossime tappe Kaiserlautern e Termoli

Il prossimo passo di Acc è la gigafactory di Kaiserslautern in Germania, che è previsto avvierà la produzione nel 2025, e poi quella di Termoli, in Italia, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2026. Al 2030, tutte e tre le gigafactory avranno una produzione annuale di 40 GWh, per una produzione complessiva di 120 GWh, pari a circa 2,5 milioni di batterie che andranno a equipaggiare le auto elettriche di Stellantis e di Mercedes-Benz.

La stima per Termoli attualmente è di circa 1.800 che potranno salire a 2mila quando sarà a pieno regime. «Attualmente le batterie rappresentano circa il 40% del costo di una auto elettrica e la maggior parte sono fatte in Asia», ha spiegato Yann Vincent, ceo di Acc, aggiungendo che Acc è la «risposta» a molte sfide, tra cui «il controllo della catena produttiva e il ritorno a una vera sovranità industriale».