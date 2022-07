Jeep, stop alla produzione in Cina. Stellantis chiude la joint venture con Gac

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È durata meno di sei mesi la volontà di Stellantis di aumentare la propria partecipazione azionaria nella joint venture con Gac. Era infatti il 27 gennaio 2022 quando veniva comunicata la volontà di aumentare la sua partecipazione azionaria in Gac-Stellantis dal 50% al 75%. «L'annuncio è un elemento fondamentale del piano di Stellantis per la costruzione di nuove basi per la sua attività in Cina», si leggeva nella nota. Gac-Stellantis è, o bisognerebbe dire era, una joint venture formata a marzo 2010 tra il gruppo cinese Guangzhou Automobile Group (Gac Group) e il gruppo guidato da Carlos Tavares. Già a gennaio si era però capito che l’operazione era in salita, dopo la frenata da parte di Gac su un possibile aumento della quota di Stellantis.

Jeep in Cina, stop alla produzione

A causa della mancanza di progressi nel piano precedentemente annunciato per l'acquisizione da parte di Stellantis di una quota di maggioranza della joint venture Gac-Stellantis, il gruppo italo/franco/americano ha annunciato oggi il suo proposito di puntare sulla distribuzione di prodotti d’importazione per il marchio Jeep in Cina. La joint venture aveva infatti l’obiettivo principale di produrre modelli Jeep nello stabilimento di Changsha. Stellantis collaborerà con il Gruppo Gac per una ordinata cessazione della joint venture, che negli ultimi anni è stata in perdita, e riconoscerà un onere di svalutazione non monetario di circa 297 milioni di euro nei risultati del primo semestre 2022.

Loading...

Dongfeng esce da Stellantis

Oltre alla fine della joint venture con Gac, Stellantis e Dongfeng Motor hanno stipulato un accordo relativo ai 99.2 milioni di azioni ordinarie di Stellantis possedute da Dongfeng, che rappresentano il 3,16% del capitale sociale di Stellantis. In conformità con l'HoA, Dongfeng può presentare di volta in volta un'offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni ordinarie Stellantis in possesso di Dongfeng. Vengono così confermate le indiscrezioni sulla volontà del gruppo cinese di uscire definitivamente dall’azionariato di Stellantis, dopo l’operazione di cessione di 36.1 milioni di titoli nel 2019 al prezzo di 16,65 euro per una cifra complessiva di circa 600 milioni di euro. Nello specifico, in conformità con l'HoA, Dongfeng può presentare di volta in volta un'offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni ordinarie Stellantis in possesso di Dongfeng. Stellantis avrà il diritto, ma non l'obbligo, di accettare tale proposta e di acquistare le azioni Stellantis offerte alla media dei prezzi di chiusura per azione su Euronext Milano per il periodo di cinque giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data in cui Dongfeng presenta l'offerta. Nel caso in cui Dongfeng decida di cedere una qualsiasi parte delle sue azioni ordinarie Stellantis attraverso un processo di accelerated book build (ABB), Dongfeng offrirà a Stellantis l'opportunità di intervenire come investitore principale in tale transazione, al prezzo di offerta risultante dal processo ABB. Qualsiasi acquisto di azioni ordinarie Stellantis da parte di Stellantis da Dongfeng sarà effettuato in base all'autorità concessa dall'assemblea generale del 13 aprile 2022, eventualmente rinnovata o estesa. Stellantis segnalerà al mercato l'eventuale accettazione di un'offerta da parte di Dongfeng e l’acquisto delle azioni offerte.