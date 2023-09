Stellantis investe 90 milioni di dollari in Argentina Lithium

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il gruppo automobilistico Stellantis ha investito 90 milioni di dollari per l’acquisto del 19,9% del pacchetto azionario di Argentina Lithium & Energy (Ale), con l’obiettivo di garantirsi l’approvvigionamento di 15mila tonnellate di litio all’anno e promuovere lo sviluppo di progetti sulla mobilità elettrica. È quanto si legge in una nota della società argentina, a sua volta appartenente alla holding canadese del settore minerario Grosso Group. L’investimento, precisa la nota, verrà effettuato attraverso la controllata Peugeot-Citroen Argentina S.A.

Il presidente e amministratore delegato di Argentina Lithium, Nikolaos Cacos, ha dichiarato di “essere lieto di avere Stellantis come partner nello sviluppo futuro dei nostri progetti sul litio in Argentina”. “Insieme, condividiamo la visione di costruire un’attività di estrazione del litio sostenibile per il futuro. Ci auguriamo di poter instaurare un rapporto forte e di successo con Stellantis e ci impegniamo a fornire un prodotto sostenibile che contribuirà all’elettrificazione dei trasporti e alla protezione della nostra atmosfera”, ha aggiunto. Argentina Lithium e Stellantis, conclude la nota, stipuleranno un accordo per l’acquisto fino a 15.000 tonnellate all’anno di litio per un periodo di sette anni.