Stellantis / Jeep Commander

Pronto al debutto sul mercato brasiliano, la Jeep Commander va ad allargare l'offerta di suv disponibili in America del Sud. Sotto il cofano del 7 posti, Jeep aveva confermato in precedenza le due opzioni di motori, il turbo a benzina da 1.300 cc e il turbodiesel di 2.000 cc litri con più potenza rispetto a quello utilizzato su altre Jeep. Al momento di un eventuale lancio in Europa che non è stato ancora confermato, è possibile che l’auto possa offrire la variante più green, la ibrida plug-in. Del resto la piattaforma è condivisa con Renegade e Compass sia pure con le modifiche necessarie per la terza fila di sedili che se non verrà utilizzata scomparirà sotto al pavimento.

